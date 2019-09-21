В Одесской области маршрутка попала в ДТП, погибло 9 человек

Под Одессой произошло столкновение маршрутки и грузового автомобиля. По предварительным сведениям, пострадали одиннадцать человек, из них девять — погибли.

Об инциденте сообщает пресс-служба МВД Украины. Дорожно-транспортное происшествие случилось между населенными пунктами Новая Долина и Прилиманское. Маршрутка, заполненная пассажирами, направлялась в Одессу, грузовик следовал в обратном направлении. Точное количество пострадавших пока неизвестно, однако сообщается о девяти погибших. Еще двое человек получили травмы.

На месте аварии работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Петербурге, в результате которого сбили, предположительно, девочку. Авария произошла на перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Стачек. Точной информации о состоянии пострадавшей нет.