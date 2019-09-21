Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

На служащих российской армии совершил нападение мужчина с психическими отклонениями. Солдаты получили ножевые ранения.

Военнослужащие находились в городе Бохтар, по информации агентства РИА Новости, в районе которого на данный момент расквартирована база российских войск. Солдаты находились на территории города по личным делам. Внезапно на них напал мужчина и нанес несколько ударов ножом в результате которых военные были госпитализированы в одно из медицинских учреждений города Душанбе.

Мужчина, совершивший нападение, психически нездоров и состоит на учете в городском диспансере.

Подробной информации о состоянии здоровья российских военных пока нет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании гражданина СНГ, который ограбил салон сотовой связи в Красногвардейском районе на 125 тысяч рублей.