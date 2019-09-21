В Анталье 15 российских туристов пострадали в результате ДТП

Пятнадцать российских граждан оказались участниками аварии на турецком курорте Анталья.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя генерального консульства РФ, дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром, в 6:00, 21 сентября. Авария произошла в районе Аксу, российские туристы направлялась в аэропорт. Из пятнадцати пострадавших семеро сочли свое состояние удовлетворительным и отказались от госпитализации, продолжив следование в аэропорт.

Еще восемь россиян остаются под наблюдением врачей, однако, их жизни ничего не угрожает и, предположительно, завтра утром их выпишут.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об инциденте в Таджикистане, участниками которого стали российские военные. В результате нападения психически нездорового мужчины, двое солдат были отправлены в больницу столицы страны Душанбе.