Гостеприимный петербуржец выпроводил гостя, устроив поножовщину на Кузнецова

В Красносельском районе Петербурга хозяин квартиры выпроваживал гостя из квартиры с ножом.

Все произошло в пятницу, 20 сентября,в одной из квартир дома №23 по проспекту Кузнецова. Двое мужчин распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. В результате 55-летний хозяин квартиры ударил ножом 42-летнего приятеля. После мужчина решил скрыться с места происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначили подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что конфликт между группами граждан довел до госпитализации шестерых человек.