Групповой конфликт довел до госпитализации на проспекте Славы

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате драки госпитализировали шесть человек. Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, около 5 утра у дома 43/49 по проспекту Славы.

Между двумя группами граждан произошла драка. Конфликт возник на бытовой почве. С места госпитализировали шесть человек с легкими травмами. Четверо были отпущены.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий были задержаны двое граждан. Мужчин изобличили в том, что они нанесли госпитализированным ранения.

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