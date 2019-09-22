Групповой конфликт довел до госпитализации на проспекте Славы

Групповой конфликт довел до госпитализации на проспекте Славы
Задержаны двое граждан. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга в результате драки госпитализировали шесть человек. Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, около 5 утра у дома 43/49 по проспекту Славы.

Между двумя группами граждан произошла драка. Конфликт возник на бытовой почве. С места госпитализировали шесть человек с легкими травмами. Четверо были отпущены.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. В ходе следственных мероприятий были задержаны двое граждан. Мужчин изобличили в том, что они нанесли госпитализированным ранения.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном ДТП на КАД. Иномарка на большой скорости влетела под прицеп фуры. Автомобиль почти полностью вошел под большегруз.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб
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Групповой конфликт довел до госпитализации на проспекте Славы