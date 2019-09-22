Трое лишились ценностей, взяв такси на Думской

Таксист ограбил троих мужчин в Петергофе, забрав их из клуба. Инцидент случился в субботу, 21 сентября, на Менделеевской улице.

Выйдя из клуба на Думской улице, мужчины поймали такси и попросили отвезти их в Низино. Но до пункта назначения водитель их так и не довез. Мужчины заявили, что у них похитили телефоны, банковские карты, а также оставили без «налички».

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники правопорядка на месте задержали двух подозреваемых. Мужчины в возрасте 24 лет оказались безработными.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут возможных соучастников

Ранее в GazetaSPb сообщали, о подробностях страшного ДТП на КАД в Петербурге. В аварии погибли два человека.