Подростки избили своего сверстника в Коммунаре

Подростки избили своего сверстника в Коммунаре
Сейчас следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Фото: pixabay

Правоохранители Ленинградской области начали проверку по факту избиения несовершеннолетнего в Коммунаре.

Накануне в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как мальчика избивают ногами по голове и остальным частям тела в городе Коммунар Гатчинского района, сообщает СУ СК РФ по Ленобласти.

По предварительным данным, события на видеоролике происходили в пятницу, 20 сентября, в Коммунаре. На записи видно, как один из подростков повалил на землю своего сверстника, после чего другой начал избивать его ногами, нанося удары по всему телу.

Сейчас следователи проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут изучены условия проживания и обучения всех подростков с видео. Также будут проверены действия работников школы, где обучаются участники конфликта.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской.

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