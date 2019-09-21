Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской

Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской
Злоумышленник надел кастет для угрозы. Фото: pixabay.com

В полицию Калининского района Петербурга обратилась мать 14-летнего подростка. Женщина утверждает, что у её сына похитили телефон.

Инцидент произошел около полуночи 19 сентября. Двое неизвестных подошли к мальчику у входа в магазин на Бестужевской улице. У одного из них был металлический кастет.

Под угрозами злоумышленники отобрали у подростка телефон и скрылись, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Позднее правоохранителями был задержан 15-летний мальчик.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение второго нападавшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у банка на проспекте Науки двое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него карту. Со счета потерпевшего они сняли 190 тыс. рублей.

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