Подросток с кастетом отобрал у сверстника телефон на Бестужевской

В полицию Калининского района Петербурга обратилась мать 14-летнего подростка. Женщина утверждает, что у её сына похитили телефон.

Инцидент произошел около полуночи 19 сентября. Двое неизвестных подошли к мальчику у входа в магазин на Бестужевской улице. У одного из них был металлический кастет.

Под угрозами злоумышленники отобрали у подростка телефон и скрылись, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Позднее правоохранителями был задержан 15-летний мальчик.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение второго нападавшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у банка на проспекте Науки двое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него карту. Со счета потерпевшего они сняли 190 тыс. рублей.