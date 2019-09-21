У банка на Науки мужчину запугали и заставили назвать пин-код карты

У банка на Науки мужчину запугали и заставили назвать пин-код карты
Злоумышленники сняли с карты 190 тыс. рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Двое неизвестных орудуют в Калининском районе Петербурга. Злоумышленники ночью напали на мужчину у банка на проспекте Науки и отобрали карту.

Инцидент произошел около двух часов ночи 20 сентября. Мужчина собирался снять деньги в банкомате, когда на него напали двое неизвестных. Запугав его, они отобрали карту и потребовали назвать пин-код.

Мужчина выполнил их требования. После чего злоумышленники скрылись. Некоторое время спустя петербуржец получил оповещение о том, что с его карты сняли деньги. Сумма ущерба составила 190 тыс. рублей, сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти

Неизвестных ищет полиция. Меры к розыску приняты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у пенсионерки с банковского счета сняли 100 тыс. рублей. Пропажу она обнаружила после совместного пользования банкоматом с незнакомыми людьми.

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У банка на Науки мужчину запугали и заставили назвать пин-код карты