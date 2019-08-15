После совместного пользования банкоматом у пенсионерки с карты пропали 100 тыс. рублей

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга злоумышленники путем махинаций украли с банковского счета пенсионерки 100 тыс. рублей.

Заявление в полицию 81-летняя пенсионерка подала в среду, 14 августа. На улице Наличная к ней подошли неизвестные и обратились за помощью. Граждане для решения личной проблемы хотели воспользоваться ее банковским счетом. После совместного посещения банкомата женщина обнаружила, что с карты сняты 100 тыс. рублей.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленников.

Ранее в GazetaSPb сообщали о краже лодочного мотора. Неизвестный пробрался в гараж и украл предмет стоимостью более 70 тыс. рублей.