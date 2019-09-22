России в очередной раз грозят недопуском к Олимпиаде

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Фото: pixabay.com

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2020 году. Фото: pixabay.com

Антидопинговую лабораторию Москвы заподозрили в подделке данных, которые были переданы в WADA. По этой причине Россию могут не допустить к Олимпиаде-2020 в Токио.

Российскую сборную могут отстранить от Олимпиады, которая состоится в следующем году в японском Токио, по причине связанной с подозрениями Московской антидопинговой лаборатории в подделке данных, которые организация передала во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в начале года. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По мнению WADA, неверные данные использовались на протяжение последних полутора лет для скрытия исторического и системного употребления допинга спортсменами из сборной России.

Подобные данные распространились в Сети перед заседанием в Токио в понедельник, 23 сентября. В ходе заседания комитет по соответствию WADA должен представить отчет перед исполнительным комитетом организации о деятельности антидопинговой лаборатории Москвы.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио.