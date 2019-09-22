СКА проиграл «Витязю» и уступил первенство

Подольчане набрали 16 очков, что на четыре больше, чем у петербуржцев. Все решил один матч.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Матч состоялся в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Счет открыл Александр Семин, но уже через пару минут его смог сравнять игрок СКА Дмитрий Канарлицкий. После Евгений Монс увеличил отрыв, но Кагарлицкий снова отреагировал и удачно атаковал ворота «Витязя». Третий период решил исход встречи — на 58-й минуте Алексей Макеев забросил шайбу в пустые ворота.

Хоккейный матч завершился со счетом 4:2. Благодаря этому подольчане смогли занять первое место в турнирной таблице. У СКА – 12 баллов, у «Витязя»- 16.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дриусси рассказал о состоянии после сотрясения на матче с «Рубином». Позже Дриусси разместил в своем Instаgram-аккаунте историю со своим фото, где рассказал болельщикам о стабилизации состояния. По словам спортсмена, ему стало намного лучше. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку.