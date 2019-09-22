Дриусси рассказал о состоянии после сотрясения на матче с «Рубином»

Форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси получил сотрясение мозга во время матча с «Рубином». Позже нападающий сообщил об улучшении состояния.

Нападающий сине-бело-голубых получил сотрясение головного мозга в ходе игры с казанским ФК «Рубин». Футболист травмировался еще в первом тайме, после чего его заменили. Как сообщает пресс-служба «Зенита», их тренер крайне расстроен фактом госпитализации Дриусси.

Позже Дриусси разместил в своем Instаgram-аккаунте историю со своим фото, где рассказал болельщикам о стабилизации состояния. По словам спортсмена, ему стало намного лучше. Он также поблагодарил своих фанатов за поддержку.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дриусси получил сотрясение мозга на матче с «Рубином». Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси покинул поле по окончанию первого тайма.