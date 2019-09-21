Дриусси получил сотрясение мозга на матче с «Рубином»

Себастьян Дриусси играет в составе "Зенита" с 2017 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Себастьян Дриусси играет в составе "Зенита" с 2017 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Нападающий сине-бело-голубых Себастьян Дриусси покинул поле по окончанию первого тайма. По словам Сергея Семака, у него сотрясение.

Тренер «Зенита» подвел итоги победного матча с «Рубином» в интервью, которое дал «Спорт-экспресс». Как объяснил Семак, нападющий покинул игру из-за полученного сотрясения мозга. На данный момент футболист находится в клинике. Сколько времени займет восстановление спортсмена неизвестно.

Кроме того, по состоянию здоровья в матче не приняли участие Сердар Азмун и Малком, сообщил тренер.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о разгромной победе петербургского «Зенита» в матче с казанским «Рубином» в десятом туре Российской премьер-лиги. Счет составил 5:0. По итогам игры сине-бело-голубые занимают лидерскую позицию в списке в турнирной таблице РПЛ.