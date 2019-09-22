Расстроенное лицо Дзюбы стало мемом

Футболист загрустил из-за отмены гола, выражение его лица развеселило пользователей соцсетей.

Видеозапись с забавным лицом Артема Дзюбы опубликовали сегодня, 22 сентября, в Twitter-аккаунте сборной России по футболу. На ролике футболист стоит растерянный после того, как объявили об отмене забитого игроком гола. В посте написали: «Твое лицо, когда до сбора сборной России еще целых 16 дней». Теперь болельщики делают картинки с разными подписями и вставляют стоп-кадр с Артемом Дзюбой.

Напоминаем, что футболист забил гол в матче десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Если бы его засчитали, счет стал бы 6:0. Артем Дзюба в шутку попросил фанатов создать петицию с требованием отменить решение арбитра Сергея Карасева.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Зенит» всухую разгромил «Рубин» со счетом 5:0. Предполагаемый 6-й гол Дзюбы не состоялся, поскольку судья заметил офсайд. По итогам матча, «Зенит» лидирует в турнирной таблице премьер-лиги.