Шойгу не согласен с высказыванием о раздутом оборонном бюджете

Он убежден, что в первую очередь нужно переживать о скромных доходах, а не больших расходах.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью «Московскому комсомольцу». Он не согласился с мнением главы Счетной палаты Алексеем Кудриным, которого возмутили траты на оборону страны. Шойгу убежден, что экономисты должны думать о том, как России станет богаче, а не переживать о тратах, которые необходимы.

При этом глава ведомства заверил, что российская армия уже экономит. Благодаря этому сократились расходы на услуги ЖКХ и траты на пошив формы.

Шойгу подчеркнул, что обсуждать стоит «насущные вопросы», а не общие.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Шойгу исключил возможность войны между Россией и Украиной. Он заявил, что уверен в будущем мире между братскими народами двух стран. Согласно его мнению, страны смогут наладить добрососедские отношения.