Шойгу исключил возможность войны между Россией и Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду в интервью с журналистами, что в будущем Россия и Украина смогут наладить дружественные отношения.

Сергей Шойгу заявил, что уверен в будущем мире между братскими народами двух стран. Согласно его мнению, Россия и Украина смогут наладить добрососедские отношения. Шойгу подчеркнул в интервью «Московскому Комсомольцу», что украинское правительство не должно слушать экстремистов, призывающих к войне с Россией. Глава Минобороны также добавил, что не допускает и мысли о возможной войне между двумя государствами.

«Украинцы — братский народ. Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — заявил Шойгу в ходе интервью, отметив, что сам имеет украинские корни по материнской линии.

Министр обороны также выразил надежду, что украинский народ и Киев сможет «остудить те горячие головы», которые призывают к столкновению вооруженных сил двух стран.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Шойгу назвал возможным отмену военного призыва.