Заболотный прокомментировал свой переход в «Сочи»

Футболист заверил, что многое из того, что писали о трансфере, было неправдой.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем нападающий «Сочи» написал в своем Instagram-аккаунте. Антон Заболотный поделился с подписчиками криком души. Он отметил, что устал от нападок хейтеров, но все равно пытается сосредоточиться на главном – на футболе. Заболотный также подчеркнул, что о его переходе в «Сочи» раздули много слухов. Игрок считает, что, обсуждая его, пресса обделяет внимание других футболистов РПЛ.

«Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное! Всем добра»,

— написал Заболотный, опровергая слухи о трансфере.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Заболотный уходит из “Зенита” в “Сочи” вслед за Нобоа. Нападающий присоединился к “Зениту” в декабре 2017 года, о его уходе клуб сообщил сегодня 8 августа. Заболотный прославился в “Зените” не столько игрой, сколько связанными с собой мемами и шутками.