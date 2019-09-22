Росгидромет рассказал о приближающейся зиме

Эксперты считают, что зима в общем-то выдастся не такой уж холодной.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Прогнозом поделились на сайте Росгидромета. По предварительным данным, в декабре 2019 года в большинстве регионов России ожидается такая же погода, как обычно – она не удивит жителей своей суровостью или, наоборот, теплотой. При этом на Урале и в Сибири столбик термометра поднимется выше средних многолетних значений, а в Западной Сибири – опустится.

В январе 2020 года странности заметят россияне, проживающие в Якутии. Там ожидаются аномалии.

Что касается февраля, то синоптики сходятся во мнении, что он будет холоднее привычного в Северо-Западного федерального округа.

Напоминаем, что прошлая зима выдалась слишком снежной – местные власти не справлялись с уборкой осадков и наледи.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что теплый сентябрь в Петербурге побил рекорд за последние 136 лет.