Неделя в Петербурге начнется с похолодания

Синоптики рассказывают, что потепления горожанам ожидать не стоит.

Прогнозом поделились в Северо-Западном Гидрометцентре. В ночь с 22 на 23 сентября прохладно – температура воздуха опустилась до двух градусов тепла. Конечно, в светлое время суток потеплеет, но воздух успеет прогреться только до плюс восьми градусов. Такая погода останется нормой на ближайшие дни – специалисты считают, что на потепление рассчитывать не стоит. Если в понедельник петербуржцев ждет сухая погода, то уже в среду пойдет дождь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября. В ГУ МЧС РФ по Ленобласти предупредили водителей об опасности на дорогах. В эти дни увеличивается риск ДТП.