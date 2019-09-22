Сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября

Сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября
В эти дни увеличивается риск ДТП. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти в ближайшие двое суток ждет еще большее похолодание. 22 и 23 сентября в области прогнозируют мокрый снег.

В выходной будет дуть сильный ветер, его порывы достигнут 15-17 м/сек. Некоторые районы «порадует» дождь с мокрым снегом. На следующий день погодные условия останутся неизменны, а в ночное время столбик термометра опустится до -2 градусов.

В ГУ МЧС РФ по Ленобласти предупредили водителей об опасности на дорогах. В эти дни увеличивается риск ДТП.

Ранее в GazetaSPb сообщали о погоде Северной столице. В выходной день в городе обещают сильный ветер и редкое появление солнца.

ГУ МЧС России по Ленобласти мокрый снег погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неизвестный избил петербуржца и отобрал у него портмоне в парадной
Расстояние между Петербургом и Ленобластью сократили до 640 метров
Во Всеволожском районе задержали механика, избившего знакомого руками и ногами
Строители связали предпринимателя и забрали зарплату в полмиллиона в ...
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за фотографий политиков на надгробиях
Сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября
NI оценил способности российской подлодки «Борей»
Пьяный на «Ладе» вылетел на красный свет и врезался в иномарку