Сильный ветер, заморозки и мокрый снег пройдут в Ленобласти 22 и 23 сентября

В эти дни увеличивается риск ДТП. Фото: pixabay

В эти дни увеличивается риск ДТП. Фото: pixabay

Жителей Ленобласти в ближайшие двое суток ждет еще большее похолодание. 22 и 23 сентября в области прогнозируют мокрый снег.

В выходной будет дуть сильный ветер, его порывы достигнут 15-17 м/сек. Некоторые районы «порадует» дождь с мокрым снегом. На следующий день погодные условия останутся неизменны, а в ночное время столбик термометра опустится до -2 градусов.

В ГУ МЧС РФ по Ленобласти предупредили водителей об опасности на дорогах. В эти дни увеличивается риск ДТП.

Ранее в GazetaSPb сообщали о погоде Северной столице. В выходной день в городе обещают сильный ветер и редкое появление солнца.