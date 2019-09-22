В Петербурге в воскресенье будет облачно и ветрено

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня, 22 сентября, Петербург накроют облака, и пройдет кратковременный дождь. Временами жителей города будет радовать осеннее солнце.

Сотрудники МЧС предупредили, что в выходной будет сильный ветер. Ночью столбик термометра опускался до 3 градусов тепла. Днем ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, отметка термометра дойдет до +7…+9 градусов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее в GazetaSPb сообщали о футбольной игре команд «Зенит» и «Рубин». Соперники встретили встретились на поле «Газпром Арены».