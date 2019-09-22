«Зенит» разгромил «Рубин»: петербуржцы забили пять мячей

&#171;Зенит&#187; разгромил &#171;Рубин&#187;: петербуржцы забили пять мячей
Матч проходит на "Газпром Арене". Фото: ФК "Зенит"

В Субботу, 21 сентября, на поле «Газпром Арены» петербургская команда «Зенит» разгромила казанский «Рубин».

Сине-бело-голубые забили все мячи во втором тайме. В результате чего команда с 23 очками вышла в лидеры чемпионата. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».

На поле петербургских спортсменов вывели «солнечные» дети — подопечные местного «Даун Центра». Также команда впервые была объявлена на русском жестовом языке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что счет в минувшей игре открыли лишь на 58 минуте.

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