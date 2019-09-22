«Зенит» разгромил «Рубин»: петербуржцы забили пять мячей

В Субботу, 21 сентября, на поле «Газпром Арены» петербургская команда «Зенит» разгромила казанский «Рубин».

Сине-бело-голубые забили все мячи во втором тайме. В результате чего команда с 23 очками вышла в лидеры чемпионата. В следующем туре «Зенит» встретится с «Локомотивом».

На поле петербургских спортсменов вывели «солнечные» дети — подопечные местного «Даун Центра». Также команда впервые была объявлена на русском жестовом языке.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что счет в минувшей игре открыли лишь на 58 минуте.