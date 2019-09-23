Петербургский суд отправил в колонию нанятых для убийства граждан

В Петербурге суд приговорил двух граждан к лишению свободы за совершение преступления. Мужчин наняли для убийства человека.

Инцидент случился осенью прошлого года. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары неустановленным предметом. Позже фигуранты планировали с ним помириться, возместив в полной мере ущерб, но производство суда не прекратили. Однако иск был удовлетворен на 900 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе судов города, одному из подсудимых назначили 3,2 года колонии общего режима. Второго приговорили к 3 годам колонии строгого режима по делу о преступлении по части 2 статьи 112 УК РФ. Кроме того в преступлении был задействован еще один гражданин, которому назначили 2 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Подсудимые полностью признали вину.

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