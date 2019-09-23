Организаторы незаконного пребывания 9 тысяч мигрантов в РФ отвечали перед судом

Организаторы незаконного пребывания 9 тысяч мигрантов в РФ отвечали перед судом
Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay

В Петербурге преступной группе, организовавшей изготовление и подачу в миграционные органы подложных документов, вынесли приговор.

Группа была организована в январе 2016 года. За все время злоумышленники подали не менее 9 тысяч подложных документов, по которым на территории РФ незаконно прибывали мигранты.

Как сообщает прокуратура города, ведомство Центрального района поддержало государственное обвинение в отношении подсудимых. Суд признал их виновными по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Трое обвиняемых получили 3,5 лет лишения свободы, другие четверо будут лишены свободы на 3 года.

Наказания признали условными, с испытательными сроками. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что суд отправил в колонию нанятых для убийства петербуржцев. Они нанесли гражданину многочисленные травмы.

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