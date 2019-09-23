Прихожане из Озерков намерены спасти храм от сноса

Снести могут не только храм, но и воскресную школу. Фото: pixabay

Снести могут не только храм, но и воскресную школу. Фото: pixabay

Петербуржцы угрожают «разжигающим религиозную вражду» петербургским властям за возможный снос храма Николая Чудотворца в Озерках.

Прихожане, живущие в районе Озерки в Петербурге, расценили действия чиновников из Смольного, намеренных демонтировать храм, как «экстремистские». Известно, что земельный участок, на котором расположен храм, может быть передан другому владельцу. Он, в свою очередь, может решить снести постройку.

Согласно документам, храм является самостроем, отмечается в Госстройнадзора. По этой причине его должны демонтировать. Также отмечается, что территория находится в собственности обанкротившегося застройщика. Участок будет продан за долги в октябре.

Снести могут не только храм, но и воскресную школу, расположенную на берегу Нижнего Суздальского озера. Оба объекта построены без разрешения на строительство.

Ранее GazetaSPb сообщала, что сотни огородов в Парголово могут снести ради строительства многоэтажек.