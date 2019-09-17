Сотни огородов в Парголово могут снести ради строительства многоэтажек

Было ли учтено мнение огородников при принятии решения о строительстве ЖК, неизвестно. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Было ли учтено мнение огородников при принятии решения о строительстве ЖК, неизвестно. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Парголово территорию площадью 47,5 га готовят к застройке. Подвинуться ради очередных многоэтажек, похоже, придется сотням дачников.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) выпустил распоряжение о подготовке проекта планировки территории на пересечении Дороги в Каменку и Михайловской дороги, пишет AБН. Распоряжение выпущено с учетом обращения ООО «Инвесткапитал», входящего в группу компаний ЦДС.

Детали проекта не уточняются. Однако ожидается, что на участке появится жилой комплекс. О планах по строительству 1 млн. кв. метров жилья в Парголово ЦДС заявил еще восемь лет назад.

Земельные участки на этой территории, по данным Росреестра, находятся в частной собственности. Судя по снимкам Яндекс и Google-карт, там расположено несколько сотен огородов.

В ЦДС утверждают, что провели социологические исследование среди местных жителей. Большинство из них не возражают против строительства многоэтажек в поселке Михайловка и в районе аэродрома Левашово.

Однако неизвестно, было ли учтено мнение огородников. Вполне вероятно, что строительство жилья в Парголово обернется резонансной историей и займет ни один год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы вышли на акцию против сноса НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. На его месте хотят построить 11-этажный дом.