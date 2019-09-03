Петербуржцы выйдут на акцию против сноса НИИ Бумаги

В Петербурге 3 сентября пройдет народный сход против сноса бывшего здания НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49.

Активисты в 20:00 соберутся у здания НИИ. Горожане надеются остановить снос и организовать в здание досуговый центр.

На месте бывшего НИИ планируют построить 11-этажный дом, отмечают организаторы акции. Местные жители опасаются, что снос исторического здание и строительство нового может спровоцировать появление трещин на соседних домах, ухудшение дорожной ситуации и перегруженность детсадов, школ и поликлиник.

Здание на 2-м Муринском проспекте, 49 было построено в 1955 году по проекту Бориса Журавлева и В.А. Филипповой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) отказался включать здание НИИ бумаги в список выявленных объектов культурного наследия.