Активисты хотят оспорить решение КГИОП по зданию НИИ бумаги

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) отказался включать здание бывшего НИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49 в список выявленных объектов культурного наследия. Побороться за объект намерены активисты.

Градозащитники отмечают, что решение КГИОП оставляет здание без защиты от сноса.

«Это открывает «зеленый свет» для сноса этого совершенно нормального и крепкого здания, во многом формирующего облик квартала, и строительства очередной высотки на этом месте», — подчеркнул депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Активисты намерены оспорить решение комитета и продолжить борьбу за здание бывшего НИИ. Включение его в список выявленных объектов культурного наследия поддерживают не менее сотни горожан, среди которых эксперты в области архитектуры.

Здание НИИ бумажной промышленности было построено в 1955 году по проекту Бориса Журавлева и В.А. Филипповой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КГИОП проведет проверку по замене исторических дверей в Петроградском районе.