Главный судья РФС посоветовал игроку «Зенита» качать пресс

Егоров считает, что у Роберта Мака торчало пузо, а лучше бы такого не было.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Не засчитанный гол нападающего «Зенита» Артема Дзюба прокомментировал глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он, отвечая на слова футболиста, заявил, что Роберту Маку «надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало». Затем специалист добавил, что это шутка.

Напоминаем, что в последние минуты матча «Зенита» и «Рубина» «сине-бело-голубой» забил шестой гол, но его не засчитали из-за офсайда Роберта Мака. Дзюба расстроился и, рассуждая об этом, отметил, что всего лишь торчало пузо Мака, «но это гол».

Встреча в рамках десятого тура РПЛ завершилась со счетом 5:0.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Семак будет тренировать Кокорина, несмотря ни на что. Футболисту отказали в регистрации на матчи, но он все равно будет готовиться к следующему сезону.