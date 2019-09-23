300 тысяч мальков без «медкарт» не смогли попасть в Ленобласть

300 тысяч мальков без &#171;медкарт&#187; не смогли попасть в Ленобласть
Форель не пропустили в Россию. Фото: Pixabay

Их пытались ввезти в Россию через границу с Финляндией, но ничего не вышло.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказали в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Почти 300 тысяч мальков форели пытались ввезти в Россию через пункт пропуска Торфяновка. У рыбок не оказалось документов, подтверждающих отсутствие у них возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний. Из-за этого их «развернули» и отправили на родину.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что более 450 кг продуктов не пропустили через границу РФ. В течении апреля государственные инспекторы территориального Управления Россельхознадзора, осуществляющие ветеринарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу, пресекли 85 попыток незаконного ввоза пищевых продуктов в ручной клади и багаже пассажиров.

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