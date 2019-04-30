Более 450 кг продуктов не пропустили через границу РФ

Всю продукцию незаконно пытались провести в ручной клади. Фото: Россельхознадзор по Санкт-Петербургу

Всю продукцию незаконно пытались провести в ручной клади. Фото: Россельхознадзор по Санкт-Петербургу

В апреле территориальным управлением Россельхознадзора пресечено 85 попыток незаконного перемещения рыбы, мяса и молочных продуктов через границу России.

В течении апреля государственные инспекторы территориального Управления Россельхознадзора, осуществляющие ветеринарный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу, пресекли 85 попыток незаконного ввоза пищевых продуктов в ручной клади и багаже пассажиров.

В общей сложности на границе с Финляндией и Эстонией за месяц обнаружено и изъято более 450 килограммов кормовых добавок, рыбы, мясных и молочных продуктов, сообщают в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Продукция ввозилась гражданами с нарушениями требований ветеринарного законодательства, без сопровождения сертификата и разрешения на ввоз.

Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Россию запретили ввоз 20 тонн овощей из Узбекистана.