В Россию запретили ввоз 20 тонн овощей из Узбекистана

Отсутствие наименования продукта на упаковках стало причиной запрета ввоза более 20 тонн свежих редиса и капусты из Узбекистана.
На складе временного хранения в Шушарах работниками Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был запрещен ввоз свежих овощей.
Дело в том, что на упаковках овощей, привезенных на фурах из Республики Узбекистан, не было наименования продукции. А на нескольких упаковках какая-либо информация отсутствовала полностью.
В связи с нарушением санитарных требований, предъявляемых на таможенной границе, партия свежего редиса, цветной и белокочанной капусты, общим весом более 20 тонн запрещена к ввозу.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вновь был пресечен незаконный ввоз в Россию яблок из Республики Беларусь.