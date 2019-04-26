В Россию запретили ввоз 20 тонн овощей из Узбекистана

Около 20 тонн свежих овощей запрещено ввозить. Фото: pixabay
Около 20 тонн свежих овощей запрещено ввозить. Фото: pixabay

Отсутствие наименования продукта на упаковках стало причиной запрета ввоза более 20 тонн свежих редиса и капусты из Узбекистана.

На складе временного хранения в Шушарах работниками Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям был запрещен ввоз свежих овощей.

Дело в том, что на упаковках овощей, привезенных на фурах из Республики Узбекистан, не было наименования продукции. А на нескольких упаковках какая-либо информация отсутствовала полностью.

В связи с нарушением санитарных требований, предъявляемых на таможенной границе, партия свежего редиса, цветной и белокочанной капусты, общим весом более 20 тонн запрещена к ввозу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вновь был пресечен незаконный ввоз в Россию яблок из Республики Беларусь.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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В Россию запретили ввоз 20 тонн овощей из Узбекистана
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