Вновь пресечен незаконный ввоз в Россию яблок из Республики Беларусь

В этот раз яблоки пытались замаскировать, завалив мешками с картофелем. Ввоз яблок из Республики Беларусь временно запрещен Россельхознадзором с 12 апреля этого года.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям во время проведения проверки на контрольном посту «Долосцы» в Псковской области была обнаружена новая схема ввоза в Россию яблок неустановленного происхождения.

У яблок отсутствовали фитосанитарные сертификаты. Они провозились в черных коробках в количестве 4 тонн. Яблоки были завалены мешками с картофелем, на который фитосанитарный сертификат присутствовал.

Очередное нарушение говорит о том, что со стороны фитосанитарной службы Республики Беларусь не проводится должный контроль, сообщили Gazeta.SPb в управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

4 тонны яблок были уничтожены в связи с решением Комиссии Таможенного союза. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что транзитом из Петербурга пытались ввезти яблоки из Польши, замаскированные под грибы.