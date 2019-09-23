Милонов, рассуждая о половом воспитании, назвал Бузову «смердящим веществом»

Депутат Госдумы считает, что современную молодежь воспитывают в первую очередь медийные персоны.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов поделился мнением об уроках полового воспитания в школах. Он считает, что говорить с детьми о сексе не нужно. Лучше будет, если подросткам расскажут о важности семьи и ценности материнства – тогда различных инцидентов станет меньше.

Не смог обойти стороной Милонов и Ольгу Бузову, которая является одной из самых популярных звезд страны. Он посетовал на то, что она «воняет» подобно «смердящему веществу». Именно благодаря этому ей удается доносить свои взгляды на жизнь гораздо лучше, чем другим людям.

Напоминаем, что школьникам на «Психологии» планируют говорить в том числе о взрослении и половой жизни.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Милонов не считает, что Собчак откровенным танцем оскорбила чувства верующих.