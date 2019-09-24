В Ленобласти пятеро производили контрафактный алкоголь

Всеволожский городской суд займется уголовным делом в отношении банды злоумышленников, обвиняемых в незаконном производстве алкоголя.

Следствие считает, что пятеро злоумышленников незаконным образом, при отсутствии лицензии организовали производство алкогольной продукции на территории Всеволожского района Ленобласти. Контрафакт производился в период с сентября 2014 года по февраль 2015 года, сообщает прокуратура Ленобласти.

В производстве злоумышленники для правдоподобия использовали поддельные акцизы и товарные знаки действующих компаний. Обвиняемые успели произвести алкоголя более чем на 50 миллионов рублей, однако стражи порядка вовремя пресекли незаконную деятельность.

По факту незаконного оборота алкогольной продукции и незаконного предпринимательства в отношении преступников возбуждены уголовные дела, которые уже переданы в суд.

Ранее GazetaSPb сообщала, что двух петербуржцев осудили за поставку алкоголя без лицензии на 1,5 миллиона.