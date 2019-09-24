До полуночи тепло должно появиться во всех домах Петербурга

До полуночи тепло должно появиться во всех домах Петербурга
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

По словам Александра Беглова, до двенадцати часов ночи 24 сентября отопление должны дать в каждом доме Северной столицы.

Такое заявление градоначальник сделал на своей странице «Вконтакте». Беглов также призвал петербуржцев требовать ответа от управляющих компаний, если к утру 25 сентября батареи не станут теплыми. Если компании не смогут объяснить произошедшее, необходимо позвонить по номеру 004 или на горячую линию администрации города.

По словам губернатора, в прокуратуре уже лежит дело на одну из компаний, отказавшуюся от подачи теплоснабжения.

Также глава города отметил, что в ходе летних испытаний было устранено более тысячи дефектов теплосетей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о предложение губернатора для жителей Северной столицы, придумать название трамвайного маршрута, следующего из Купчино в Славянку.

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