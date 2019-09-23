Беглов попросил петербуржцев придумать название для трамвая из Купчино в Славянку

Инвестор хочет, чтобы оно было звучным, но не может определиться без помощи горожан.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте». Он написал, что трамвай, который должен соединить Купчино, Шушары и Славянку запустят за счет частных инвесторов. Они сейчас думают над названием – глава города предложил помочь петербуржцев.

Напоминаем, что Беглов договорился о том, чтобы стоимость проезда не была слишком высокой. По предварительным данным, она не будет превышать действующих тарифов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что проект трамвайной сети от Купчино до Славянки одобрили в Смольном. Трамвайная линия, согласно проекту, пройдет через поселок Шушары. Реализовать инициативу удастся в течение двух-трех лет, заверил транспортный вице-губернатор Эдуард Батанов.