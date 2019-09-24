«Газпром Арена» вошла в топ-5 комфортных стадионов мира

&#171;Газпром Арена&#187; вошла в топ-5 комфортных стадионов мира
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

«Газпром Арена» в Петербурге попала в рейтинг самых комфортных стадионов мира. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба «Зенит».

Арена на Крестовском разделила четвертую и пятую строчку с лиссабонским «Эштадиу да Луш», принадлежащим «Бенефике». Стадионы набрали одинаковое количество баллов.

В тройку лучших вошли «Этихад» в Манчестере, «Камп Ноу» в Барселоне и «Альянц Арена» в Мюнхене.

При составлении рейтинга учитывались вместимость арены, стоимость сезонных абонементов, транспортная доступность, экологичность и другие критерии. Топ приведен на сайте footy.com.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на «Газпром Арене» выступит чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он — один из спикеров Synergy Global Forum, который пройдет на стадионе в Петербурге 4 и 5 октября. Нурмагомедов расскажет о том, как стать чемпионом.

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