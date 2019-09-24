Хабиб выступит на форуме на «Газпром Арене»

Хабиб выступит на форуме на &#171;Газпром Арене&#187;
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вернется в Петербург 5 октября. Его выступление состоится в рамках Synergy Global Forum на «Газпром Арене».

Боец Нурмагомедов, имеющий на счету 28 побед из 28 боев в ММА, расскажет в интервью миллиардеру Игорю Рыбакову о том, что он сделал ради статуса непобедимого чемпиона. Интервью пройдет в рамках мероприятия Synergy Global Forum, оно пройдет 4 и 5 октября в Петербурге на площадке «Газпром Арены».

«Я знаю, что такое бороться и что такое побеждать. Множество бойцов тренируются изо дня в день, но у них ничего не получается. Для того чтобы быть всегда первым, мало иметь крепкие мышцы и отточенный удар», — заявил Нурмагомедов, его слова приводит пресс-служба Рыбакова.

В ходе форума Рыбаков вручит бойцу денежный сертификат, в средства пойдут в родную школу Хабиба.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Хабиб Нурмагомедов набрал рекордное количество подписчиков, обогнав Ольгу Бузову.

"Газпром Арена" UFC интервью спб Хабиб Нурмагомедов
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