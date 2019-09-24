Камеры «Пассажиравтотранса» зафиксировали 600 нарушений ПДД

Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Сотрудники ГИБДД смогли наказать недобросовестных водителей благодаря записям.

Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Обо всем рассказали в ГУП «Пассажиравтотранс». Камеры видеонаблюдения установлены на 30 автобусах – благодаря им удается распознавать номера машин. Затем информацию передают в ГИБДД, всех нарушителей наказывают рублем. В общей сложности удалось оштрафовать 600 автомобилистов. Большинство из них нарушают правила, когда едут по полосы для общественного транспорта – на Пулковском шоссе и Невском проспекте.

Напоминаем, что первые камеры установили в мае 2018 года. На 30 останавливаться не планируют – их количество увеличится в ближайшем будущем.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Калининском районе автоматически оштрафуют нарушителей ПДД. В Северной столице будут автоматически фиксировать нарушителей, оставляющих автомобили в запрещенных местах.