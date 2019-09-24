Президент РФС: финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории

Он уверен, что гостям со всего мира понравится в России – они будут восхищены красотой и гостеприимством.

Об этом стало известно 24 сентября. Своим мнением о предстоящем событии поделился президент РФС Александр Дюков. Он заявил, что питает большие надежды и рассчитывает на то, что все пройдет на высшем уровне. Дюков отметил, что в последнее время Россия все чаще становится центром футбольного мира и ей не впервой проводить масштабные соревнования.

Говоря о Санкт-Петербурге, он подчеркнул, что город готов к Лиге чемпионов – болельщики останутся довольны инфраструктурой и стадионом. Футбольные фанаты также оценят красоту города и гостеприимство петербуржцев.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сердар Азмун отправится на отборочные матчи ЧМ-2022 в сборную Ирана. Уточняется, что соперниками команды станут Камбоджи и Бахрейна. К слову, Сердар Азмун в составе национальной сборной сыграл в 45 матчах.