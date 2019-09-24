Виторган и Нинидзе впервые не постеснялись обняться на публике

Парочка наконец не скрывает свои отношения. Влюбленные обнимались и фотографировались на мероприятии.

Об этом стало известно 24 сентября. Максима Виторгана и Нино Нинидзе застали обнимающимися на дне рождения радиостанции «Эхо Москвы». Они охотно позировали для снимков – больше актер и актриса не скрываются от прессы. Об их романе заговорили еще в июле текущего года, но тогда Виторган и Нинидзе опровергали все слухи. Он говорил о тяжелом расставании с Ксенией Собчак, а она – о разводе с уже бывшим супругом Кириллом Плетневым.

Позже звезды отправились вместе на отдых, затем их увидели на премьере фильма «Гив ми либерти».

Напоминаем, что актер Максим Виторган совсем недавно развелся с Ксенией Собчак. Телеведущая уже успела выйти замуж снова – за Константина Богомолова.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экс-супруг Нино Нинидзе подтвердил слухи о ее отношениях с Виторганом.