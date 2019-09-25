МВД отреагировало на снижение допустимого порога превышения скорости

Снижение порога превышения скорости коснется как городских дорог, так и автотрасс. Фото: https://pixabay.com

Снижение порога превышения скорости коснется как городских дорог, так и автотрасс. Фото: https://pixabay.com

Предложение об уменьшении ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч было одобрительно встречено замначальником ГИБДД страны Владимиром Кузиным.

О том, что идея новый скоростных ограничений, возможно, будет реализована в новом кодексе об административных правонарушениях Кузин рассказал в эфире программы на «Авторадио». Проект планируется внести на обсуждение в Госдуму в начале 2020 года. Однако точных данных, как именно изменится ненаказуемая цифра превышения скорости, пока нет.

По словам замглавы ГИБДД, превышение скорости является причиной большинства аварий на дорогах. Именно поэтому необходима регуляция правил, касающихся соблюдения скоростных ограничений.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что благодаря установленным на общественный транспорт камерам удалось отследить более 600 нарушителей ПДД.