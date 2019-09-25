Более 20 тонн какао-бобов развернули на границе

Более 20 тонн какао-бобов развернули на границе
Продукт будет возвращен стране-производителю. Фото: https://pixabay.com/

На границе России и Эстонии в Ивангороде была задержана партия какао-бобов. Перевозчиком не были соблюдены условия карантина, поэтому продукт отправлен обратно.

Более 20 тонн какао-бобов планировалось ввезти в Россию для крупной столичной кондитерской фабрики. Однако на автомобильном пункте пропуска в Ивангороде сотрудники Россельхознадзора обнаружли, что кот-д’ивуарские бобы не имеют соответствующих санитарных документов. Выданные в Эстонии документы не являются действительными.

Пропустить автомобиль в Россию не представлялось возможным и груз был возвращен в страну отправления. Об инциденте сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Петербургу и области.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о заявлении президента Эстонии, Керсти Кальюлайд, об усталости стран Евросоюза от Украины.

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Более 20 тонн какао-бобов развернули на границе
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