В Ленобласти появится дом для проживания инвалидов

Во Всеволожском районе Ленинградской области построят дом для проживания граждан с ограниченными возможностями

Соглашение о сотрудничестве в социальной сфере подписали власти Ленинградской области и «Группа ЛСР». Ленобласть предоставит земельный участок во Всеволожском районе под строительство дома для инвалидов, а «Группа ЛСР» выступит в качестве инвестора и застройщика, сообщает в GazetaSPb пресс-служба областного правительства.

Согласно планам сторон, проектная документация компании-инвестора должна быть готова в течение полугода, после этого объект сдадут в течение года.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, в области уже несколько лет работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, он помогает инвалидам в трудоустройстве и социальной адаптации. Емельянов добавил, что партнерство с «Группой ЛСР» поможет в обучении граждан с ограниченными возможностями жить в собственном доме.

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