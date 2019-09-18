В Петербурге построят крупнейший в мире коливинг

Коливинг будет построен к 2025 году. Фото: pixabay

Коливинг будет построен к 2025 году. Фото: pixabay

Инвестиционная компания Becar Asset Management планирует построить коливинг на 1,5 тысячи номеров в рамках своего гостиничного проекта в Московском районе Петербурга.

В сообщении компании говорится, что в формате коливинга будут реализованы три из пяти гостиничных корпусов на улице Орджоникидзе в Московском районе. Планируемая высота корпусов — 26 этажей. Коливинг будет построен к 2025 году, он станет самым крупным в мире.

Согласно планам компании, минимальный срок размещения гостя в коливинге составит не менее семи дней, а ориентировочная стоимость аренды составляет 35,9 тыс. рублей в месяц.

У каждого из гостей отельного комплекса будет отдельное пространство с удобствами и доступ к различным общественным зонам, общая площадь которых составит 9 тыс. кв.м.

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