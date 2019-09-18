На Невском появился отель на колесах

В центре Петербурга, прямо посреди Невского проспекта, появился фургончик, внутри которого любой желающий может переночевать.

Небольшой фургончик золотого цвета припаркован в самом центре Северной столицы — на Невском проспекте. По словам хозяина отеля на колесах, одна ночь проведенная в фургоне стоит приблизительно как в гостинице. Однако, владелец разрешает делать тут все что угодно и с кем угодно. Как он уточняет — «в рамках закона».

Как сообщает «Фонтанка.ру», парковочное место для отеля можно и сменить. Владелец не устанавливает рамок по количеству гостей и подчеркивает, что прицеп в любом случае всех выдержит. Отвечая на вопрос о канализации, хозяин фургона советует ходить в ближайший круглосуточный ресторан.

Аренда этого отеля происходит в рамках законодательства, все по договору. Аренда транспортного средства осуществляется по всем правилам, «а ехать на нем куда-то или стоять — это уже ваше личное дело».

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