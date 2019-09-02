Первый космический отель хотят открыть в 2025 году

Предполагается, что на станции будет работать искусственная гравитация. Фото: pixabay.com

Предполагается, что на станции будет работать искусственная гравитация. Фото: pixabay.com

Кольцевидная конструкция на орбите Земли сможет принять до 400 человек.

Компания под названием Gateway Foundation раскрыла дизайн космического отеля, который, по их словам, начнет работу в 2025 году. Кольцевидная конструкция под названием “Космическая станция фон Брауна” разместится на орбите Земли.

Станция якобы будет состоять из 24 модулей для клиентов и сможет принимать до 400 человек, сообщает Dezeen. В компании надеются, что в неделю отель будут посещать около 100 человек.

Дизайнер Тим Алаторр заявил, что космос скоро станет просто еще одним местом, куда люди начнут отправляться в отпуск. Первые годы цена за номер будет “заоблачной”, но со временем компания надеется сделать цены более доступными.

Предполагается, что на станции будет работать искусственная гравитация. Клиенты отеля смогут насладиться космическим кинотеатром, баром, кухнями. Душ на станции будет использовать отфильтрованную воду, как на МКС.

Ранее GazetaSPb сообщила, что вероятность того, что в Землю врежется крупный астероид, составляет 100%.