Вероятность конца света из-за падения астероида на Землю — 100%

Вероятность конца света из-за падения астероида на Землю — 100%
NASA разрабатывает оружие против астероидов. Фото: pixabay.com

Председатель парламента Асгардии заявил, что угроза неизбежна, просто неясно, когда именно настанет “Армагеддон”.

NASA разрабатывает оружие планетарной защиты в случае угрозы падения на планету астероида. Эксперты уверены, что крупное небесное тело рано или поздно свалится на Землю — вопрос лишь в том, когда именно.

Лембит Опик, председатель парламента Космического королевства Асгардия, сообщил Express.co.uk, что шансы на падение астероида, который завершит человеческую историю составляют 100%. 66 млн лет назад астероид столкнутся с Землей и привел к гибели динозавров, но с тех пор небесные тела не вызывали катастроф глобального уровня на Земле.

Опик заявил, что астероид может уничтожить от 70 до 95% всей жизни на Земле, и однажды обязательно прилетит — просто неизвестно когда.

Асгардия — микронация, появившаяся в 2016 году. Главой является Игорь Ашурбейли. В ноябре 2017 года Асгардия запустила собственный спутник в космос и намерена стать нацией с первым ребенком, родившимся в космосе.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в кратере на темной стороне Луны нашли нечто странное.

nasa Апокалипсис армагеддон астероид динозавры конец света космос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Техасец был уволен с работы и звонил в полицию перед стрельбой
Терентьев продлил контракт с “Зенитом”, но проведет сезон в “Уфе”
Вероятность конца света из-за падения астероида на Землю — 100%
В России продана редчайшая модель Bugatti за 234 млн рублей
Facebook перестанет считать лайки
Месиво из металла на Сортавале: водители ждут “Скорую”
Еще один футболист “Зенита” ушел в “Сочи” — на этот раз Мевля
Шойгу и Матвинко привезли пансиону воспитанниц Минобороны подарки