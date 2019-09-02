Вероятность конца света из-за падения астероида на Землю — 100%

Председатель парламента Асгардии заявил, что угроза неизбежна, просто неясно, когда именно настанет “Армагеддон”.

NASA разрабатывает оружие планетарной защиты в случае угрозы падения на планету астероида. Эксперты уверены, что крупное небесное тело рано или поздно свалится на Землю — вопрос лишь в том, когда именно.

Лембит Опик, председатель парламента Космического королевства Асгардия, сообщил Express.co.uk, что шансы на падение астероида, который завершит человеческую историю составляют 100%. 66 млн лет назад астероид столкнутся с Землей и привел к гибели динозавров, но с тех пор небесные тела не вызывали катастроф глобального уровня на Земле.

Опик заявил, что астероид может уничтожить от 70 до 95% всей жизни на Земле, и однажды обязательно прилетит — просто неизвестно когда.

Асгардия — микронация, появившаяся в 2016 году. Главой является Игорь Ашурбейли. В ноябре 2017 года Асгардия запустила собственный спутник в космос и намерена стать нацией с первым ребенком, родившимся в космосе.

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